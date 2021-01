"Di Maio premier? C'è solo Conte Le elezioni sono l'ultima soluzione" (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Intervista di Affaritaliani.it a Carla Ruocco, deputato del M5S e presidente della Commissione parlamentare di indagine sul sistema bancario e finanziario/ "Ritengo che dopo lo strappo improvviso di Italia Viva, serve un patto di legislatura per fare quel necessario salto politico che ci porti dalla gestione dell’emergenza alla ripresa, agli investimenti e alla creazione di posti lavoro. In questa fase le questioni di principio/personali devono... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Intervista di Affaritaliani.it a Carla Ruocco, deputato del M5S e presidente della Commissione parlamentare di indagine sul sistema bancario e finanziario/ "Ritengo che dopo lo strappo improvviso di Italia Viva, serve un patto di legislatura per fare quel necessario salto politico che ci porti dalla gestione dell’emergenza alla ripresa, agli investimenti e alla creazione di posti lavoro. In questa fase le questioni di principio/personali devono... Segui su affaritaliani.it

