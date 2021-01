Covid | la previsione nera di Crisanti sull’estate

Leggi su improntaunika

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Alessandro Nunziati La suddivisione delle Regioni a colore andrà avanti per un bel po’. Zona rossa, arancione e gialla almeno fino a settembre-ottobre, secondo. “Andremo avanti con le zone fino a che non ci sarà l’impatto del vaccino, quindi verso settembre-ottobre”. Da queste misure abbiamo imparato che le zone rosse funzionano, mentre le zone gialle funzionano meno bene, specialmente se quella zona gialla applica misure di sorveglianza e contenimento sbagliate, come ad esempio è stato per il Veneto, dice. Intanto, la frammentazione del Belpaese in zone ci lascerà in una situazione intermedia, con un numero di casi più o meno stabile e una media di 300 morti al giorno circa, “numeri un po’ più bassi che vedremo tra un paio di settimane”. Andremo al mare e in spiaggia? “D’estate dovremo essere più cauti rispetto allo scorso anno, speriamo di poter ...