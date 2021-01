Conte ha sbagliato tutto: per questo alla fine lo hanno braccato (Di mercoledì 27 gennaio 2021) di Serena Verrecchia Ha sbagliato tutto, Giuseppe Conte. Dal principio, da quando si è lasciato scegliere dalla politica. Parola sporca, la politica. Idea rugosa, sciupata, avariata. Ci sguazzano dentro vecchi rottami, coscienze liquide che assumono ogni volta una forma diversa a seconda del recipiente. Il potere si passa il testimone senza debordare dai propri confini. È un pantano paludoso e stagnante in cui ci si sporca sempre con lo stesso fango. Conte ce l’hanno buttato dentro senza stivali, con un impermeabile un po’ raffazzonato per proteggersi dagli schizzi più insidiosi. Doveva sporcarsi le mani, lasciarsi imbrattare dal liquido lascivo dell’avarizia, e invece si è accomodato giusto qualche passo più in là, dove la luce del sole prosciugava gli acquitrini e gli consentiva di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 27 gennaio 2021) di Serena Verrecchia Ha, Giuseppe. Dal principio, da quando si è lasciato scegliere dpolitica. Parola sporca, la politica. Idea rugosa, sciupata, avariata. Ci sguazzano dentro vecchi rottami, coscienze liquide che assumono ogni volta una forma diversa a seconda del recipiente. Il potere si passa il testimone senza debordare dai propri confini. È un pantano paludoso e stagnante in cui ci si sporca sempre con lo stesso fango.ce l’buttato dentro senza stivali, con un impermeabile un po’ raffazzonato per proteggersi dagli schizzi più insidiosi. Doveva sporcarsi le mani, lasciarsi imbrattare dal liquido lascivo dell’avarizia, e invece si è accomodato giusto qualche passo più in là, dove la luce del sole prosciugava gli acquitrini e gli consentiva di ...

riotta : Insomma Conte paga il pegno di non avere preso iniziative riportare a bordo Renzi per tempo. Gli stessi Pd e 5 Stel… - Corriere : Crisi, Pier Ferdinando Casini: «Conte ha sbagliato tutto, teatrino imbarazzante» - fattoquotidiano : Matteo Renzi ha sbagliato a provocare la crisi di governo: lo pensa la maggior parte degli italiani. Ecco il giudiz… - tommaso_paparo : Pier Ferdinando Casini: «Conte ha sbagliato tutto, teatrino imbarazzante»- - massimo09421979 : Conte ha sbagliato tutto: per questo alla fine lo hanno braccato - Il Fatto Quotidiano -