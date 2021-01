Concorso fotografico della bellezza organizzato dai 13 borghi più belli d’Italia in FVG

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Giovedì 28 gennaio, alle ore 21, in un’inedita versione online, si terrà la premiazione diclic ildai 13piùin Friuli Venezia Giulia, con il sostegnoRegione Friuli Venezia Giulia e la collaborazione di PromoTurismoFVG, giunto alla sesta edizione. Appuntamento in diretta streaming sulla pagina Facebook “Ipiù” e sul canale YouTube del Comune di Valvasone Arzene, capofilarete regionale. Parteciperanno il presidente del Club Nazionale de Ipiù, Fiorello Primi, l’assessore ...

FabioChittaro : RT @IlFriuli: Ecco gli scatti più emozionanti dai @BorghiPiuBelli del #Fvg. Tempo di premiazioni per #Borghiclic, il concorso fotografico g… - roeroelectric : Concorso fotografico Andrei Stenin 2021, premi fino a 8000 euro #JobNetwork - itWikibooks : RT @WikiDonne: Prossimo evento - - InterwikiWomenC : RT @WikiDonne: Prossimo evento - - UmbriaWiki : RT @WikiDonne: Prossimo evento - -

Ultime Notizie dalla rete : Concorso fotografico

askanews

Giovedì 28 gennaio, alle ore 21, in un’inedita versione online, si terrà la premiazione di Borghiclic il concorso fotografico della bellezza ...“Un’immagine vale più di mille parole”. Questo lo slogan scelto per la decima edizione del Concorso Fotografico Nazionale per immagini in formato digitale “Trofeo Città di Follonica 2021”. A presentar ...