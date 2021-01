Biden sospende la vendita di armi all'Arabia Saudita e di F - 35 agli Emirati (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Moderato e centrista. Però, c'è da dire, i primi giorni della presidenza Biden stanno sorprendendo in positivo: il ritorno nell'Oms, negli accordi di Parigi, la sospensione del muro del Messico, la ... Leggi su globalist (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Moderato e centrista. Però, c'è da dire, i primi giorni della presidenzastanno sorprendendo in positivo: il ritorno nell'Oms, negli accordi di Parigi, la sospensione del muro del Messico, la ...

WASHINGTON. Il presidente statunitense Joe Biden ha temporaneamente sospeso le vendite di armi statunitensi all'Arabia Saudita e agli Emirati Arabi. Lo ha reso noto il Dipartimento di Stato. Il blocco ...

