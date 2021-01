Benedetta Rossi dimentica l’importante anniversario. Il marito sbigottito (Di giovedì 28 gennaio 2021) Benedetta Rossi ormai tutti la conosciamo per le sue deliziose ricette che giornalmente pubblica su Youtube e sulle sue pagine social. Su Instgram ha più di 3 milioni di follower che la seguono con interesse e prendono spunto dai suoi piatti succulenti. Inizialmente, è probabile, che nemmeno lei stessa si sarebbe aspettata un successo così clamoroso. La sua bravura e la sua spontaneità, a quanto pare, l’hanno premiata. La passione per i fornelli l’è stata tramandata dalla madre e dalla nonna, e ha iniziato la sua carriera prima come semplice cameriera e poi come aiuto cuoco. Dopo gli studi, quindi, ha deciso di seguire le orme di famiglia e di impratichirsi nell’agriturismo dei suoi genitori che si trova nelle Marche. “Fatto in casa da Benedetta”, oggi non è soltanto un sito Web, ma anche un bestseller venduto nelle ... Leggi su viaggiarealverde (Di giovedì 28 gennaio 2021)ormai tutti la conosciamo per le sue deliziose ricette che giornalmente pubblica su Youtube e sulle sue pagine social. Su Instgram ha più di 3 milioni di follower che la seguono con interesse e prendono spunto dai suoi piatti succulenti. Inizialmente, è probabile, che nemmeno lei stessa si sarebbe aspettata un successo così clamoroso. La sua bravura e la sua spontaneità, a quanto pare, l’hanno premiata. La passione per i fornelli l’è stata tramandata dalla madre e dalla nonna, e ha iniziato la sua carriera prima come semplice cameriera e poi come aiuto cuoco. Dopo gli studi, quindi, ha deciso di seguire le orme di famiglia e di impratichirsi nell’agriturismo dei suoi genitori che si trova nelle Marche. “Fatto in casa da”, oggi non è soltanto un sito Web, ma anche un bestseller venduto nelle ...

PasqualeMarro : Benedetta Rossi tormentata dalla malasorte - zazoomblog : Benedetta Rossi tormentata dalla malasorte: la brutta esperienza - #Benedetta #Rossi #tormentata #dalla - top10libri_it : BESTSELLER #5: Insieme in cucina. Divertirsi in cucina con le ricette di «Fatto in casa da Benedetta» Benedetta R… - AnElasticHeart_ : Io amo Benedetta Rossi, sui marito, la sua casa, Cloud, le sue zie e tutto quanto ???? - springday_moon : @TealeafKim aspe aspe decidiamo bene Benedetta Parodi o Benedetta Rossi? sinceramente anch'io sono team Parodi, ma… -

Ultime Notizie dalla rete : Benedetta Rossi Kasanova in tv con un nuovo spot con Benedetta Rossi. Firma InTesta Brand News Benedetta Rossi, preda della sfortuna, racconta le sue disavventure

Benedetta Rossi è l'amatissima foodblogger, ma pare che le cose, per lei, non vadano sempre per il meglio: "Siamo sfigati" ...

Grande successo per “Sono io” di Cyro Rossi

Grande successo per “Sono io”, il cortometraggio di Cyro Rossi sulla pandemia da Covid-19 disponibile online su YouTube Grande successo per “Sono io”, cortometraggio inedito, scritto e diretto da Cyro ...

Benedetta Rossi è l'amatissima foodblogger, ma pare che le cose, per lei, non vadano sempre per il meglio: "Siamo sfigati" ...Grande successo per “Sono io”, il cortometraggio di Cyro Rossi sulla pandemia da Covid-19 disponibile online su YouTube Grande successo per “Sono io”, cortometraggio inedito, scritto e diretto da Cyro ...