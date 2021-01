Vaccino Covid, media israeliani: accordo segreto tra Pfizer e Netanyahu (Di martedì 26 gennaio 2021) Vaccino Covid, i media israeliani raccontato di un accordo segreto stipulato a settembre tra il premier e l’ad della Pfizer. Fin dall’inizio delle campagne di vaccinazione contro il coronavirus, l’obiettivo del governo israeliano è stato quello di riuscire a vaccinare almeno due terzi della popolazione entro marzo di quest’anno. Ed effettivamente, mentre nel resto dell’Europa, L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 26 gennaio 2021), iraccontato di unstipulato a settembre tra il premier e l’ad della. Fin dall’inizio delle campagne di vaccinazione contro il coronavirus, l’obiettivo del governo israeliano è stato quello di riuscire a vaccinare almeno due terzi della popolazione entro marzo di quest’anno. Ed effettivamente, mentre nel resto dell’Europa, L'articolo proviene da Inews.it.

Corriere : Allarme inglese: chi ha avuto 2 dosi di vaccino potrebbe ancora contagiare gli altri - TgLa7 : Il #vaccino anti-Covid di Moderna è efficace contro le #varianti inglese e sudafricana. Lo riferisce l'azienda in un comunicato. - Agenzia_Ansa : Individuati i componenti del sistema immunitario che un #vaccino anti-#Covid dovrebbe sollecitare per risultare vin… - Sequenzo : RT @rinnegatto: Oltre al vaccino per il Covid, spedite una cassa di Lexotan a questa rivoluzionaria da sacrestia, dai. - ultimenotizie : Non somministrare il vaccino #Moderna contro Covid-19 alle donne incinte, a meno che i benefici dell'immunizzazione… -