Rassegna stampa del giorno: le prime pagine dei quotidiani (Di martedì 26 gennaio 2021) Quali sono i principali argomenti che ritroviamo sulle prime pagine dei quotidiani nazionali? Ecco la Rassegna stampa del giorno. La Rassegna stampa del giorno Libero: Otto e Mezzo, “Sergio Mattarella sfinito”: cosa sa Lilli Gruber, la farsa di Conte stanca il Quirinale? Libero decide di dedicare la prima pagina alle parole con cui la giornalista Lilli Gruber ha aperto la trasmissione Otto e mezzo: “Sergio Mattarella sarà un po’ sfinito, si trova a gestire una crisi molto complicata”. Al centro della puntata, e del discorso della giornalista, ovviamente c’è la crisi di governo, con Giuseppe Conte ha deciso di salire al Colle stamattina per presentare le dimissioni. Fanpage: Asia Argento sul bacio con Fabrizio Corona: “Mi è ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 26 gennaio 2021) Quali sono i principali argomenti che ritroviamo sulledeinazionali? Ecco ladel. LadelLibero: Otto e Mezzo, “Sergio Mattarella sfinito”: cosa sa Lilli Gruber, la farsa di Conte stanca il Quirinale? Libero decide di dedicare la prima pagina alle parole con cui la giornalista Lilli Gruber ha aperto la trasmissione Otto e mezzo: “Sergio Mattarella sarà un po’ sfinito, si trova a gestire una crisi molto complicata”. Al centro della puntata, e del discorso della giornalista, ovviamente c’è la crisi di governo, con Giuseppe Conte ha deciso di salire al Colle stamattina per presentare le dimissioni. Fanpage: Asia Argento sul bacio con Fabrizio Corona: “Mi è ...

pbersani : Quando da bambini si giocava al Far West, stavo con gli indiani. Avvertivo un sentimento di uguaglianza, chissà da… - borghi_claudio : Mi è parso di sentire @Vale_Clemente alla rassegna stampa di Sky leggere e tradurre bene un titolo in tedesco. Ah p… - pbersani : Oggi su @repubblica questo estratto della mia conversazione con @VecchioConcetto, realizzata per il docufilm “La da… - EsaroWeb : 26 Gennaio 2021 Rassegna Stampa - MundoNapoli : La rassegna stampa del 26 gennaio 2021: “Ecco le prime pagine sportive dei quotidiani di oggi” -

Ultime Notizie dalla rete : Rassegna stampa Rassegna stampa: i giornali salernitani in edicola martedì 26 gennaio Salernonotizie.it Rassegna stampa del giorno: le prime pagine dei quotidiani

Libero decide di dedicare la prima pagina alle parole con cui la giornalista Lilli Gruber ha aperto la trasmissione Otto e mezzo: “Sergio Mattarella sarà un po’ sfinito, si trova a gestire una crisi ...

Rassegna stampa: i giornali salernitani in edicola martedì 26 gennaio

StampaEcco i titoli delle prime pagine sui giornali Mattino e Le Cronache. Rassegna stampa a cura di Salernonotizie Sul quotidiano IL MATTINO in prima pagina troviamo: Rientro caos, 27mila in classe.

Libero decide di dedicare la prima pagina alle parole con cui la giornalista Lilli Gruber ha aperto la trasmissione Otto e mezzo: “Sergio Mattarella sarà un po’ sfinito, si trova a gestire una crisi ...StampaEcco i titoli delle prime pagine sui giornali Mattino e Le Cronache. Rassegna stampa a cura di Salernonotizie Sul quotidiano IL MATTINO in prima pagina troviamo: Rientro caos, 27mila in classe.