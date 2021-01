Quirinale | “Conte resta in carica per l’ordinario | domani le consultazioni”

(Di martedì 26 gennaio 2021) ROMA – “Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa mattina al Palazzo del Quirinale il Presidente del Consiglio dei Ministri Prof. Avv. Giuseppe Conte, il quale ha rassegnato le dimissioni del Governo da lui presieduto. Il Presidente della Repubblica si è riservato di decidere e ha invitato il Governo a rimanere in carica per il disbrigo degli affari correnti“. Cosi’ una nota del Quirinale che aggiunge che le consultazioni avranno inizio nel pomeriggio di domani, mercoledì 27 gennaio.

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale Conte

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte è arrivato al Quirinale per rassegnare le proprie dimissioni nelle mani del capo dello Stato, Sergio Mattarella."Penso che Conte non avesse alternative davanti al rischio di non ottenere la fiducia in Parlamento perché una cosa è salire al Colle con una maggioranza risicata, altra andare ...