Quale sarà la politica estera della Germania dopo Frau Merkel? (Di martedì 26 gennaio 2021) Il 16 gennaio è avvenuto un fatto epocale, ma noi eravamo troppo presi dalla pseudo crisi di governo per accorgercene: Armin Laschet, il premier della Renania Settentrionale-Vestfalia, lo Stato più popoloso della Germania, è stato eletto nuovo leader del partito di governo tedesco: la CDU. Laschet è unanimemente considerato l’erede politico della Merkel, la signora che ha incarnato la stabile potenza della Germania in questi ultimi sedici anni. Angela Merkel ha chiarito con grande anticipo che la sua carriera politica si concluderà nel prossimo settembre, quando non si ripresenterà alle elezioni, per la prima volta dal 2005. Quello che non è ancora chiaro invece è se Laschet sarà il candidato del partito alla ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 26 gennaio 2021) Il 16 gennaio è avvenuto un fatto epocale, ma noi eravamo troppo presi dalla pseudo crisi di governo per accorgercene: Armin Laschet, il premierRenania Settentrionale-Vestfalia, lo Stato più popoloso, è stato eletto nuovo leader del partito di governo tedesco: la CDU. Laschet è unanimemente considerato l’erede politico, la signora che ha incarnato la stabile potenzain questi ultimi sedici anni. Angelaha chiarito con grande anticipo che la sua carrierasi concluderà nel prossimo settembre, quando non si ripresenterà alle elezioni, per la prima volta dal 2005. Quello che non è ancora chiaro invece è se Laschetil candidato del partito alla ...

Pontifex_it : L’ #UnitàdeiCristiani può giungere solo come frutto della #preghiera. Gesù ci ha aperto la via, pregando. La nostra… - IlMontanari : Quale sarà la mascotte della UniCredit targata Orcel? @petunianelsole @giapao @scarlots @Luca_Gualtieri1 @andreadortenzio @danielelepido - ITALjubljana : RT @IICLubiana: Il 27/01 è il Giorno della Memoria, ricorrenza nella quale si commemorano le vittime della Shoah. Nell’occasione, da domani… - belometti_sara : Posso dire che se dovesse entrare Tancredi (a prescindere dal allievo contro il quale lo mettono) sarebbe ingiusto… - sara_ferraretto : RT @lavixstyles: harry styles mentre guarda tutto il fandom sclerare perché è in tendenza per non si sa quale motivo ignoto -

Ultime Notizie dalla rete : Quale sarà Già prima di nascere si «decide» quale sarà la mano dominante Corriere della Sera