La voce su Berlusconi che manda su tutte le furie Salvini e Meloni. E scoppia il centrodestra (Di martedì 26 gennaio 2021) Se il governo piange, il centrodestra non ride. Ed è di nuovo una polveriera. Salvini e Meloni sono furibondi con Berlusconi, e anche tra loro due al momento è gelo. Entrambi restano per le urne, ma con distinguo tra i due. E quello di oggi pomeriggio si preannuncia già come il vertice dei sospetti. Forza Italia sarebbe infatti pronta a un governo "Ursula". I centristi attratti dal Conte ter a patto che sia "nuovo". Poi le accuse di cospirazione e tradimento. Questo è il clima. Come racconta Lopapa su Repubblica, "appena saputo delle dimissioni di Conte, il leader leghista chiama uno ad uno i capi dell'opposizione: Meloni, Berlusconi, ma anche Toti, Lupi e Cesa. Li vuole tutti attorno a un tavolo, ufficialmente per una chiamata unitaria alle "armi" al grido di 'al voto, al voto'".

