Inter-Milan, Ibrahimovic urla a Lukaku: "Vai a fare i tuoi voodoo, piccolo asino" (VIDEO) (Di martedì 26 gennaio 2021) Emergono altri dettagli sullo scontro tra Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku in Inter-Milan, quarto di finale della Coppa Italia 2020/2021. L'assenza di pubblico amplifica l'audio in campo, così si possono sentire alcune delle parole urlate da Ibra all'attaccante nerazzurro: "Go do your voodoo shit, you little donkey", queste le parole di Ibrahimovic in rigoroso inglese. "Vai a fare i tuoi voodoo, piccolo asino" la traduzione letterale, per un frangente destinato indubbiamente a far discutere nelle prossime ore. Inter-Milan, Lukaku contro Ibrahimovic: "Vaffa a te e a tua moglie, parli di mia madre?"

