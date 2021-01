Insonnia e aumento di peso: perché dormire bene aiuta a dimagrire (Di martedì 26 gennaio 2021) Per dimagrire occorre dormire bene. Lo dice la scienza. Recenti studi hanno dimostrato che una privazione del sonno, anche parziale, apre la strada all’aumento di peso e ad altre conseguenze metaboliche negative. Eppure molte persone considerano sette o otto ore filate di sonno ogni notte un vero e proprio lusso. Chi dorme bene e tante ore, ha meno appetito e tende ad avere un giusto peso forma. Al contrario, chi dorme poco tende ad aumentare il proprio peso corporeo. Senza contare che non riposare a sufficienza produce una lunga serie di effetti nocivi, che vanno dall’alterazione delle funzioni mentali a un maggiore rischio di malattie cardiache. ... Leggi su iodonna (Di martedì 26 gennaio 2021) Peroccorre. Lo dice la scienza. Recenti studi hanno dimostrato che una privazione del sonno, anche parziale, apre la strada all’die ad altre conseguenze metaboliche negative. Eppure molte persone considerano sette o otto ore filate di sonno ogni notte un vero e proprio lusso. Chi dormee tante ore, ha meno appetito e tende ad avere un giustoforma. Al contrario, chi dorme poco tende ad aumentare il propriocorporeo. Senza contare che non riposare a sufficienza produce una lunga serie di effetti nocivi, che vanno dall’alterazione delle funzioni mentali a un maggiore rischio di malattie cardiache. ...

