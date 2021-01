Governo: Quirinale, nessuna irritazione Mattarella per ritardo dimissioni Conte (Di martedì 26 gennaio 2021) Roma, 26 gen. (Adnkronos) - Sono "totalmente infondate" le ricostruzioni giornalistiche che parlano di "irritazione" del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, riguardo a un presunto ritardo del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel salire al Quirinale per presentare le dimissioni. E' quanto rendono noto ambienti del Colle. Le stesse fonti sottolineano che l'appuntamento alle 12 era infatti stato già concordato all'inizio della mattinata di oggi dai due presidenti. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 26 gennaio 2021) Roma, 26 gen. (Adnkronos) - Sono "totalmente infondate" le ricostruzioni giornalistiche che parlano di "" del Presidente della Repubblica, Sergio, riguardo a un presuntodel presidente del Consiglio, Giuseppe, nel salire alper presentare le. E' quanto rendono noto ambienti del Colle. Le stesse fonti sottolineano che l'appuntamento alle 12 era infatti stato già concordato all'inizio della mattinata di oggi dai due presidenti.

