Covid | 10 593 i nuovi casi su 257 034 tamponi e 541 morti

Sono 541 i decessi da Coronavirus segnalati in Italia nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 420. Stando al bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute i nuovi ingressi in terapia i ...MILANO - Frenano i dati del contagio in Lombardia, con il tasso di positività che scende al 5,1%, dal 7,9% di ieri. Ma torna a salire il numero di pazienti ricoverati nei reparti Covid, 118 in più, me ...