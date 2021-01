Sempre davanti la Tv! Questi segni zodiacali non riescono proprio a staccarsi dalla televisione

Leggi su virali.video

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Il lockdown ci ha portato in casa, alle prese con mille cose diverse fra le quattro mura che conosciamo tutti i giorni. Molti di noi hanno sperimentato gli hobby più diversi e tanti altri si sono dedicati alle sane e vecchie attività di un tempo. Per esempio: sai quali sono iche spendono più tempo a guardare la tv? Possiamo forse fare un discorso non solo riguardante l’ultimo anno, ma una caratteristica che li riguarda più generalmente. Ecco, vediamo di chi stiamo parlando, uno dopo l’altro. credit: pixabay/afra32 Vergine È il segno più perfezionista ma ha anche interessi molto semplici. Sa guardare programmi televisivi per ore e ore durante il giorno, non biasimatelo, a volte tiene lo schermo acceso in sottofondo per rilassarsi. È in fissa con i programmi di cucina e con i talk show di politica, un duo che dimostra la sua varietà di interessi. Scorpione Anche ...