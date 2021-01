"Facciamoli in Veneto". Vaccino, il clamoroso "vaffa" di Luca Zaia al governo e all'Europa (Di lunedì 25 gennaio 2021) “Stop ai nuovi vaccini in Veneto. Con i tagli di Piferz ci accingiamo al secondo richiamo. Ma non riusciamo a farne nuovi”, tuona Luca Zaia. La denuncia contro il colosso farmaceutico piove nel corso di Live-Non è la D'Urso, il programma di Barbara D'Urso della domenica sera su Canale 5. Il governatore del Veneto, che già la scorsa settimana aveva puntato il dito contro il colosso farmaceutico, ha poi lanciato il suo appello: “Produciamo vaccini in Italia e in Veneto”. E ancora, Zaia dice di aver vaccinato contro l'influenza stagionale 1,5 milioni di cittadini nella sua regione. E se ci fossero le dosi di Vaccino contro il Covid in tre mesi vaccinerebbe tutta la popolazione veneta. “Il modello regionale deve essere diverso: facciamo 60 mila tamponi al giorno. Non ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 25 gennaio 2021) “Stop ai nuovi vaccini in. Con i tagli di Piferz ci accingiamo al secondo richiamo. Ma non riusciamo a farne nuovi”, tuona. La denuncia contro il colosso farmaceutico piove nel corso di Live-Non è la D'Urso, il programma di Barbara D'Urso della domenica sera su Canale 5. Il governatore del, che già la scorsa settimana aveva puntato il dito contro il colosso farmaceutico, ha poi lanciato il suo appello: “Produciamo vaccini in Italia e in”. E ancora,dice di aver vaccinato contro l'influenza stagionale 1,5 milioni di cittadini nella sua regione. E se ci fossero le dosi dicontro il Covid in tre mesi vaccinerebbe tutta la popolazione veneta. “Il modello regionale deve essere diverso: facciamo 60 mila tamponi al giorno. Non ...

