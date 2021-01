Vaccino, Cavaleri (Ema): 'AstraZeneca questa settimana, iniziato dialogo per lo Sputnik. Vicino anche Johnson e Johnson' (Di domenica 24 gennaio 2021) ' La valutazione del Vaccino AstraZeneca è matura e quindi in questa settimana il nostro comitato con tutti i paesi membri rappresentati discuterà come finalizzare questa procedura'. Lo ha detto Marco ... Leggi su leggo (Di domenica 24 gennaio 2021) ' La valutazione delè matura e quindi inil nostro comitato con tutti i paesi membri rappresentati discuterà come finalizzareprocedura'. Lo ha detto Marco ...

chetempochefa : 'Abbiamo iniziato un dialogo con la società russa che ha sviluppato questo vaccino, lo Sputnik. Per il momento ci l… - chetempochefa : 'Johnson e Johnson sta conducendo un grande studio clinico in diverse parti del mondo. Sono molto vicini o hanno gi… - chetempochefa : 'La valutazione del vaccino AstraZeneca è matura e quindi in questa settimana il nostro comitato con tutti i paesi… - leggoit : #Vaccino, Cavaleri (Ema): «AstraZeneca questa settimana, iniziato dialogo per lo Sputnik. Vicino anche Johnson e Jo… - Valedance11 : RT @chetempochefa: 'Johnson e Johnson sta conducendo un grande studio clinico in diverse parti del mondo. Sono molto vicini o hanno già rag… -