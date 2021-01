Turi (Uil): concorso per titoli ed esame per chi ha 36 mesi e organici triennali. Scuola sicura? Chiediamo mascherine FFP2 e vaccini [INTERVISTA] (Di domenica 24 gennaio 2021) "Alla fine dobbiamo rinnovare un contratto con circa 20/30 euro". A dirlo a Orizzonte Scuola il segretario generale della Uil Scuola, Pino Turi. Rientro a Scuola? "Solo in sicurezza, domani manifestiamo". L'articolo Turi (Uil): concorso per titoli ed esame per chi ha 36 mesi e organici triennali. Scuola sicura? Chiediamo mascherine FFP2 e vaccini INTERVISTA . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 24 gennaio 2021) "Alla fine dobbiamo rinnovare un contratto con circa 20/30 euro". A dirlo a Orizzonteil segretario generale della Uil, Pino. Rientro a? "Solo in sicurezza, domani manifestiamo". L'articolo(Uil):peredper chi ha 36

“Presìdi di protesta davanti agli Uffici scolastici regionali e, a Roma, davanti al Ministero: il 25 gennaio continua la protesta del mondo della scuola. Siamo a pochi giorni dalla chiusura delle nuov ...

