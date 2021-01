Sci alpino, Italia a caccia della tripletta a Crans Montana. Paris sogna il successo a Kitzbuehel (Di domenica 24 gennaio 2021) La domenica della Coppa del Mondo di sci alpino si divide tra la discesa di Kitzbuehel ed il superG di Crans Montana. Due gare molto attesa dall’Italia, con gli azzurri che si presentano al cancelletto di partenza con grandi ambizioni e con la possibilità di far suonare nuovamente l’inno di Mameli sul gradino più alto del podio. Una situazione che Sofia Goggia ha già vissuto per due volte consecutive sulle nevi svizzere di Crans Montana e la bergamasca sogna una clamorosa tripletta, aggiungendo un successo in supergigante. In questa stagione però Goggia ha fatto fatica in questa specialità, con un settimo posto in Val d’Isere e l’uscita di St.Anton. Una tripletta per ... Leggi su oasport (Di domenica 24 gennaio 2021) La domenicaCoppa del Mondo di scisi divide tra la discesa died il superG di. Due gare molto attesa dall’, con gli azzurri che si presentano al cancelletto di partenza con grandi ambizioni e con la possibilità di far suonare nuovamente l’inno di Mameli sul gradino più alto del podio. Una situazione che Sofia Goggia ha già vissuto per due volte consecutive sulle nevi svizzere die la bergamascauna clamorosa, aggiungendo unin supergigante. In questa stagione però Goggia ha fatto fatica in questa specialità, con un settimo posto in Val d’Isere e l’uscita di St.Anton. Unaper ...

