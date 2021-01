GF Vip, Rosalinda Cannavò e Andrea Zelletta sempre più complici: Natalia e Giuliano tremano (Di domenica 24 gennaio 2021) Andrea Zelletta e Rosalinda Cannavò sempre più vicini Tra gli inquilini veterani, ovvero che sono entrati nella casa del Grande Fratello Vip 5 a settembre, ci dono anche Andrea Zelletta e Rosalinda Cannavò, che inizialmente si è fatta chiamare Adua Del Vesco. L’ex tronista di Uomini e Donne e l’attrice messinese hanno costruito un ottimo rapporto di complicità, e più volte hanno detto di avere una grande stima reciproca. In tutte le prove di recitazione che gli autori hanno affidato ai concorrenti, quando i due erano insieme si sono mostrati particolarmente vicini, ad esempio l’ultima performance riguardante Titanic. Per questo motivo il popolo di Twitter è esploso sperando nella nascita di una nuova coppia. ... Leggi su kontrokultura (Di domenica 24 gennaio 2021)più vicini Tra gli inquilini veterani, ovvero che sono entrati nella casa del Grande Fratello Vip 5 a settembre, ci dono anche, che inizialmente si è fatta chiamare Adua Del Vesco. L’ex tronista di Uomini e Donne e l’attrice messinese hanno costruito un ottimo rapporto dità, e più volte hanno detto di avere una grande stima reciproca. In tutte le prove di recitazione che gli autori hanno affidato ai concorrenti, quando i due erano insieme si sono mostrati particolarmente vicini, ad esempio l’ultima performance riguardante Titanic. Per questo motivo il popolo di Twitter è esploso sperando nella nascita di una nuova coppia. ...

