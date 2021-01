Che Gossip: Greggio lascia Striscia? | Rabbia Federica Panicucci | Dramma Antonella Clerici (Di domenica 24 gennaio 2021) Una settimana di succulenti Gossip su Chenew.is, dal gesto di Ezio Greggio fino alla Rabbia di Federica Panicucci non tralasciamo il momento di sconforto di Antonella Clerici. La crisi di Governo ha monopolizzato la settimana, tuttavia i vip non si sono risparmiati e hanno cercato di prendere la scena in tutti i modi. Belen Rodriguez potrebbe essere incinta per la seconda volta mentre Cristina Capotondi ha ammesso di essere n attesa della sua prima bambina. Melissa Satta e Boateng hanno diviso ufficialmente le loro strade mentre Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso dopo una Drammatica perdita sono più vicini che mai. Al Grande Fratello un nuovo prolungamento ha messo in crisi gli inquilini. Tuttavia Alfonso Signorini ... Leggi su chenews (Di domenica 24 gennaio 2021) Una settimana di succulentisu Chenew.is, dal gesto di Eziofino alladinon tramo il momento di sconforto di. La crisi di Governo ha monopolizzato la settimana, tuttavia i vip non si sono risparmiati e hanno cercato di prendere la scena in tutti i modi. Belen Rodriguez potrebbe essere incinta per la seconda volta mentre Cristina Capotondi ha ammesso di essere n attesa della sua prima bambina. Melissa Satta e Boateng hanno diviso ufficialmente le loro strade mentre Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso dopo unatica perdita sono più vicini che mai. Al Grande Fratello un nuovo prolungamento ha messo in crisi gli inquilini. Tuttavia Alfonso Signorini ...

