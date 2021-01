Zorzi e Stefania Orlando abbandonano il Grande Fratello Vip? La rivelazione (Di sabato 23 gennaio 2021) Tommaso Zorzi e Stefania Orlando sembrano essere pronti ad abbandonare la casa del Grande Fratello Vip lunedì Continuano i colpi di scena al Grande Fratello Vip, sembra che due concorrenti della quinta edizione del reality potrebbero decidere di abbandonare la casa più spiata d’Italia lunedì. Si tratta di Stefania Orlando e Tommaso Zorzi, entrambi molto chiacchierati e seguiti dai telespettatori durante la loro partecipazione al reality. In questi mesi trascorsi insieme nella casa sono diventati molti amici, tra alti e bassi si è creato tra loro un legame speciale. Stanchi dell’ennesimo prolungamento del Grande Fratello Vip i ... Leggi su nonsolo.tv (Di sabato 23 gennaio 2021) Tommasosembrano essere pronti ad abbandonare la casa dellunedì Continuano i colpi di scena al, sembra che due concorrenti della quinta edizione del reality potrebbero decidere di abbandonare la casa più spiata d’Italia lunedì. Si tratta die Tommaso, entrambi molto chiacchierati e seguiti dai telespettatori durante la loro partecipazione al reality. In questi mesi trascorsi insieme nella casa sono diventati molti amici, tra alti e bassi si è creato tra loro un legame speciale. Stanchi dell’ennesimo prolungamento deli ...

fanpage : Tommaso Zorzi non vuole sentire ragioni ed è ormai sempre più deciso a voler abbandonare il #GFVIP5 Insieme a Stef… - Viperella4 : RT @ifindthelightx: Vi immaginate Ilary Blasy, Stefania Orlando e Tommaso Zorzi nello stesso programma? #TZVIP - zorzi_stan : RT @puttanada4soldi: se ci fosse stato francesco al posto di stefania e avessero deciso di uscire insieme avreste detto tutti quanto fosse… - blogtivvu : Stefania Orlando e Zorzi vogliono lasciare il #GFVip? Simone Gianlorenzi interviene #TZVip #SOVip - Viperella4 : RT @tommyzorzifan: chi merita di vincere: per aver fatto divertire TUTTI, per aver abbattuto tutti i pregiudizi, per aver fatto l’autore… -