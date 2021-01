Roma-Spezia oggi in tv, Sky o DAZN? Orario, canale e come vederla in diretta streaming (Di sabato 23 gennaio 2021) oggi va in scena Roma-Spezia, gara valevole per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. I giallorossi vanno a caccia del riscatto dopo la brutta figura in Coppa Italia, con una sconfitta a tavolino arrivata proprio contro i liguri, i quali cercano conferme e punti importanti in ottica classifica. L’incontro, previsto oggi sabato 23 gennaio alle ore 15, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Serie A, oltre che in streaming sulla piattaforma Sky Go. Sportface.it seguirà la sfida con aggiornamenti in tempo reale, pagelle e highlights al termine. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 23 gennaio 2021)va in scena, gara valevole per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. I giallorossi vanno a caccia del riscatto dopo la brutta figura in Coppa Italia, con una sconfitta a tavolino arrivata proprio contro i liguri, i quali cercano conferme e punti importanti in ottica classifica. L’incontro, previstosabato 23 gennaio alle ore 15, sarà trasmesso intv su Sky Sport Serie A, oltre che insulla piattaforma Sky Go. Sportface.it seguirà la sfida con aggiornamenti in tempo reale, pagelle e highlights al termine. SportFace.

DiMarzio : Fonseca-Dzeko, lo strappo e l'esclusione contro lo Spezia domani: il punto della situazione in casa #ASRoma - AAlciato : Roma-Spezia 0-3 #GiudiceSportivo @SkySport - SkySport : ULTIM'ORA COPPA ITALIA, GIUDICE SPORTIVO: ROMA-SPEZIA 0-3 Sanzionate le sei sostituzioni dei giallorossi #SkySport… - infoitsport : Roma, frattura tra Fonseca e Dzeko: lite ed esclusione dai convocati per lo Spezia - CORNERNEWS24 : #Calcio - Il giudice sportivo ufficializza, Roma-Spezia 0-3 a tavolino I giallorossi puniti per aver fatto sei sostituzioni -