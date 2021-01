"La regia censura, so benissimo chi la gestisce". L'ex bombarda il Grande Fratello Vip: cosa stanno nascondendo (Di sabato 23 gennaio 2021) Nuove accuse ad Alfonso Signorini e agli autori del Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5. A lanciarle è Salvo Veneziano, storico ex concorrente del primo GF e protagonista anche nella versione "celebrity", dello scorso anno, da cui fu cacciato a causa di frasi giudicate sessiste. Da quel momento, il pizzaiolo siciliano ha dichiarato guerra a Signorini. L'ultima occasione è la censura della regia su Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, che stando al tam tam social di chi segue le dirette giornaliere avrebbero già deciso la data della loro uscita dal gioco. “censurano perché dentro il confessionale ci sarà stata un'opera di convincimento per farli restare presumo", ha spiegato Veneziano. La data del "botto" sarebbe il 25 gennaio, il giorno del serale. Quindi un'altra sentenza: "La ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 23 gennaio 2021) Nuove accuse ad Alfonso Signorini e agli autori delVip, il reality di Canale 5. A lanciarle è Salvo Veneziano, storico ex concorrente del primo GF e protagonista anche nella versione "celebrity", dello scorso anno, da cui fu cacciato a causa di frasi giudicate sessiste. Da quel momento, il pizzaiolo siciliano ha dichiarato guerra a Signorini. L'ultima occasione è ladellasu Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, che stando al tam tam social di chi segue le dirette giornaliere avrebbero già deciso la data della loro uscita dal gioco. “no perché dentro il confessionale ci sarà stata un'opera di convincimento per farli restare presumo", ha spiegato Veneziano. La data del "botto" sarebbe il 25 gennaio, il giorno del serale. Quindi un'altra sentenza: "La ...

