Il precettore sportivo del Monza | «Insegno ai calciatori a diventare uomini»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 23 gennaio 2021) La Verità intervista Paolo Marchesini,del. Ex calciatore, da un anno e mezzo si occupa del settore giovanile del club brianzolo. Ha pubblicato due saggi sull’ermeneutica dell’espressione sportiva. Racconta come è nato il progetto. «Notai il grave squilibrio tra cura del miglioramento calcistico e noncuranza dell’educazione umana. Intuii che ristabilirne “a valle” il giusto assetto, per un nuovo stile classico di uomo calciatore, avrebbe richiesto “a monte” una vasta opera di contro intuizione. Mancava l’intero sistema: un idoneo campo di attività interdisciplinare con corpus scritto e ratio operativa. Serviva il “primo matto” che lo concepisse e ne realizzasse il pionieristico lavoro di base: anni e anni di osservazioni, audizioni, studi, pubblicazioni, sperimentazioni…». Nel 2018 lo sbarco a ...