Zona gialla, le regioni che puntano a cambiare: e Trento sogna ‘la bianca’ (Di venerdì 22 gennaio 2021) Sono pochissime le regioni attualmente in Zona gialla, ma molte altre che versano in stato di rischio arancione o rosso puntano a migliorare. La mappa attuale dell’Italia riguardo al livello di rischio connesso alla pandemia mostra una risicata Zona gialla, con al contrario molte regioni in Zona arancione e le sole Lombardia, Sicilia e Provincia L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 22 gennaio 2021) Sono pochissime leattualmente in, ma molte altre che versano in stato di rischio arancione o rossoa migliorare. La mappa attuale dell’Italia riguardo al livello di rischio connesso alla pandemia mostra una risicata, con al contrario molteinarancione e le sole Lombardia, Sicilia e Provincia L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Tg3web : Nelle regioni in zona gialla tornano, in base alle nuove norme, ad aprire i musei. A Firenze è stata la volta del m… - _MiBACT : Musei, il ministro @dariofrance: «Il governo sta valutando la possibilità di riaprire i musei e le mostre dal 18 ge… - SkyTG24 : #Covid19 Il ministro della Salute Roberto #Speranza firmerà la nuova ordinanza nelle prossime ore, che entrerà in… - selishardliquor : RT @giallatantogaia: vi spiego come mi comporto in base al colore delle zone: zona rossa: non esco mai zona arancione: non esco mai zona g… - itsperiwinkle1 : RT @giallatantogaia: vi spiego come mi comporto in base al colore delle zone: zona rossa: non esco mai zona arancione: non esco mai zona g… -