UFFICIALE Moreno Longo è il nuovo allenatore dell’Alessandria

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 22 gennaio 2021) L’Alessandria ha comunicato che Morendoè ildella Prima Squadra, dopo l’esperienza al Torino, riparte dalla Serie C. L’Alessandria, attraverso una nota, ha infatti comunicato l’arrivo dell’in panchina. «è ilCalcio, dopo aver firmato un contratto che lo lega alla società Grigia fino al 30 Giugno 2023. Mister, torinese classe ’76, è stato Campione d’Italia con il Torino Primavera e, successivamente, ha guidato in serie B la Pro Vercelli conducendo i bianchi ad una tranquilla salvezza per poi portare il Frosinone ad una storica promozione in Serie A nella ...