**Tv: Vespa, 'in 25 anni a Porta a Porta Kissinger e il Papa, ma il mio mestiere resta il cronista'** (2) (Di venerdì 22 gennaio 2021) (Adnkronos) - Tre i momenti che resteranno per sempre scolpiti nella memoria del conduttore. "Uno, anche emotivamente parlando, è il terremoto dell'Aquila -ricorda il conduttore- Noi aquilani siamo abituati ai terremoti, ma quando ho visto dall'elicottero che crollavano campanili e chiese che avevano resistito al terremoto del 1703, che era stato quello a memoria storicamente più devastante, lì veramente ho capito che era successo qualcosa di straordinario. L'altro le torri gemelle: non immaginavo che potesse accadere una cosa del genere con tale chirurgica precisione. Se andiamo a ripensare a freddo all'addestramento militare che hanno avuto quelli, c'è da rimanere veramente impressionati. Il terzo, è senz'altro la pandemia. Quando mai avremmo immaginato di vivere una cosa simile?". Il personaggio che lo ha stupito di più "è difficile. Forse però, trascurando il coté politico, mi ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 22 gennaio 2021) (Adnkronos) - Tre i momenti che resteranno per sempre scolpiti nella memoria del conduttore. "Uno, anche emotivamente parlando, è il terremoto dell'Aquila -ricorda il conduttore- Noi aquilani siamo abituati ai terremoti, ma quando ho visto dall'elicottero che crollavano campanili e chiese che avevano resistito al terremoto del 1703, che era stato quello a memoria storicamente più devastante, lì veramente ho capito che era successo qualcosa di straordinario. L'altro le torri gemelle: non immaginavo che potesse accadere una cosa del genere con tale chirurgica precisione. Se andiamo a ripensare a freddo all'addestramento militare che hanno avuto quelli, c'è da rimanere veramente impressionati. Il terzo, è senz'altro la pandemia. Quando mai avremmo immaginato di vivere una cosa simile?". Il personaggio che lo ha stupito di più "è difficile. Forse però, trascurando il coté politico, mi ...

TV7Benevento : **Tv: Vespa, 'in 25 anni a Porta a Porta Kissinger e il Papa, ma il mio mestiere resta il cronista'** (2)... - TV7Benevento : **Tv: Vespa, 'in 25 anni a Porta a Porta Kissinger e il Papa, ma il mio mestiere resta il cronista'**... - g_piacente : RT @paranoidtek: @matteosalvinimi @RaiPortaaPorta Ma del fatto che state sempre da Vespa, alla Rai, pagata col nostro canone per avere visi… - paranoidtek : @matteosalvinimi @RaiPortaaPorta Ma del fatto che state sempre da Vespa, alla Rai, pagata col nostro canone per ave… - ToxMagato : @cortespassator ma tanta, e senza contradittorio! Lunedi: Boschi,Tajani Martedi: Renzi Giovedí: Salvini dalle… -