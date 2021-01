infoitsport : Spezia | Italiano | “Conosciamo il valore della Roma ma penseremo a fare il nostro gioco…” - sportli26181512 : #Spezia, Italiano: 'Coppa archiviata, la Roma avrà il dente avvelenato': Il tecnico: 'Contenti di aver passato il t… - TuttoASRoma : SPEZIA Italiano: “Testa a sabato, si torna a caccia di punti salvezza” (TESTO)(VIDEO) - ItaSportPress : Spezia, Italiano: 'Conosciamo il valore della Roma ma penseremo a fare il nostro gioco...' - - ilRomanistaweb : ??#RomaSpezia, #Italiano 'Siamo contenti di aver superato il turno in coppa, dobbiamo sì gioire, ma archiviare e pen… -

Ultime Notizie dalla rete : Spezia Italiano

Vincenzo Italiano, allenatore dello Spezia, è intervenuto in occasione della conferenza stampa in vista della partita di domani contro la Roma. Queste le sue dichiarazioni.Dopo la sfida in Coppa Italia vinta ai rigori, lo Spezia ci riprova e sfida la Roma in campionato. Vincenzo Italiano ha presentato la gara di Serie A valida per la 19\^ giornata de ...