Papà per la prima volta: benvenuto Yari. Fiocco azzurro per il vip, subito sommerso di auguri (Di venerdì 22 gennaio 2021) Fiocco azzurro! Il modello, attore e cantante è diventato Papà per la prima volta. L’annuncio è arrivato poco fa sul suo profilo Instagram ha condiviso una dolcissima foto del bimbo appena nato che con la manina afferra il suo dito. Il piccolo è stato chiamato Yari e insieme allo scatto, il neo Papà vip ha pubblicato il testo di una toccante poesia di José Saramago, Premio Nobel per la letteratura, tutta dedicata al bimbo appena venuto al mondo. “Figlio è un essere che Dio ci ha prestato per fare un corso intensivo di come amare qualcuno più di noi stessi, di come cambiare i nostri peggiori difetti per darli i migliori esempi e, di noi, imparare ad avere coraggio. Si, è così! Essere madre o padre e il maggiore gesto di coraggio che qualcuno possa fare, perché è esporsi ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 22 gennaio 2021)! Il modello, attore e cantante è diventatoper la. L’annuncio è arrivato poco fa sul suo profilo Instagram ha condiviso una dolcissima foto del bimbo appena nato che con la manina afferra il suo dito. Il piccolo è stato chiamatoe insieme allo scatto, il neovip ha pubblicato il testo di una toccante poesia di José Saramago, Premio Nobel per la letteratura, tutta dedicata al bimbo appena venuto al mondo. “Figlio è un essere che Dio ci ha prestato per fare un corso intensivo di come amare qualcuno più di noi stessi, di come cambiare i nostri peggiori difetti per darli i migliori esempi e, di noi, imparare ad avere coraggio. Si, è così! Essere madre o padre e il maggiore gesto di coraggio che qualcuno possa fare, perché è esporsi ...

