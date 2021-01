“È così, me lo ha detto lei”. GF Vip, Maria Teresa Ruta avvisa tutti: cosa sta succedendo a Dayane Mello (Di venerdì 22 gennaio 2021) Poco più di un mese alla fine del Grande Fratello ma gli animi sono ormai bollenti. Dentro la casa infatti l’armonia si è definitivamente guastata e iniziano a volare parole grosse. Al centro della discussione sempre Dayane Mello. Il pubblico del GF Vip è sempre attentissimo a quanto accade nella Casa più spiata di Cinecittà e nelle ultime ore chi seguiva la diretta h24 ha condannato duramente un gesto di Dayane Mello ai danni di Maria Teresa Ruta. Che non ha fatto infuriare solo i fan, ma anche la sua amica Rosalinda Cannavò. Ma andiamo con ordine. Tutto è nato da un nuovo gioco lanciato dagli autori del reality per i vipponi. In pratica al suono della sirena dovevano abbracciarsi ma dal momento che nella Casa sono rimasti in 11, dunque un numero disparo, chi rimaneva ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 22 gennaio 2021) Poco più di un mese alla fine del Grande Fratello ma gli animi sono ormai bollenti. Dentro la casa infatti l’armonia si è definitivamente guastata e iniziano a volare parole grosse. Al centro della discussione sempre. Il pubblico del GF Vip è sempre attentissimo a quanto accade nella Casa più spiata di Cinecittà e nelle ultime ore chi seguiva la diretta h24 ha condannato duramente un gesto diai danni di. Che non ha fatto infuriare solo i fan, ma anche la sua amica Rosalinda Cannavò. Ma andiamo con ordine. Tutto è nato da un nuovo gioco lanciato dagli autori del reality per i vipponi. In pratica al suono della sirena dovevano abbracciarsi ma dal momento che nella Casa sono rimasti in 11, dunque un numero disparo, chi rimaneva ...

