Coronavirus, in Veneto 75 decessi in 24 ore. Zaia: «Forse la terza ondata qui da noi è passata» – Il video (Di venerdì 22 gennaio 2021) In Veneto si contano 1.198 nuovi positivi al Coronavirus e 75 morti nelle ultime 24 ore. L’incidenza comunicata dalla Regione nel bollettino del 22 gennaio è del 2,75%. Nel calcolo rientrano sia i tamponi molecolari (14.280), sia quelli rapidi (29.310), per un totale di 43.590 tamponi effettuati. Il totale dei contagiati dall’inizio dell’epidemia tocca dunque quota 303.687, quello dei decessi arriva a 8.439. I ricoverati attuali sono 2.737, di cui 321 in terapia intensiva (-12) e 2.416 in area non critica (-49). Presentando i dati, il governatore Luca Zaia ha dichiarato: «Non sappiamo ancora quale sarà nostra fascia di rischio, oggi si decide. Siamo diventati arancioni perché eravamo catalogati a rischio alto. Non so oggi cosa farà l’Istituto superiore di sanità, ma accetteremo quello che verrà indicato dai ... Leggi su open.online (Di venerdì 22 gennaio 2021) Insi contano 1.198 nuovi positivi ale 75 morti nelle ultime 24 ore. L’incidenza comunicata dalla Regione nel bollettino del 22 gennaio è del 2,75%. Nel calcolo rientrano sia i tamponi molecolari (14.280), sia quelli rapidi (29.310), per un totale di 43.590 tamponi effettuati. Il totale dei contagiati dall’inizio dell’epidemia tocca dunque quota 303.687, quello deiarriva a 8.439. I ricoverati attuali sono 2.737, di cui 321 in terapia intensiva (-12) e 2.416 in area non critica (-49). Presentando i dati, il governatore Lucaha dichiarato: «Non sappiamo ancora quale sarà nostra fascia di rischio, oggi si decide. Siamo diventati arancioni perché eravamo catalogati a rischio alto. Non so oggi cosa farà l’Istituto superiore di sanità, ma accetteremo quello che verrà indicato dai ...

Notiziedi_it : Coronavirus, in Veneto 75 decessi in 24 ore. Zaia: «Forse la terza ondata qui da noi è passata» – Il video - NYbrooklyn_nets : I DATI DELL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO #Coronavirus , in #Veneto sequenziate dieci varianti: una è dribbla-anticorpi. ?? @larenait - larenait : Lo studio dell'Istituto superiore zooprofilattico delle Venezie Iszve - lilianaalto : RT @lucarango88: Ospedalizzazioni in calo, ormai, da 10 giorni. ??#Veneto #Covid_19 #22gennaio Casi 1.198 (+195) Tot. 303.687 (+0,40%) Tam… - ilbassanese : Coronavirus, numeri in calo e respiro per gli ospedali: Veneto 'in valutazione' -