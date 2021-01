Serie A, De Siervo: «Mi auguro che Dal Pino trovi le motivazioni» (Di giovedì 21 gennaio 2021) Luigi De Siervo ha parlato della nomina di Paolo Dal Pino a presidente della Lega Serie A e del tempo richiesto per accettare l’incarico Luigi De Siervo, rieletto nuovamente amministratore delegato della Lega Serie A, a margine delle votazioni ha parlato della nuova nomina a presidente di Paolo Dal Pino e della richiesto di tempo per accettare l’incarico di quest’ultimo. «Forse dire spaventare è sbagliato, mi auguro che Paolo possa trovare le motivazioni. Il punto centrale è che sarebbe un punto di arresto significativo per la Serie A perdere il proprio presidente, appena rieletto, in un momento tanto delicato. Stiamo affrontando un periodo di scelte rilevanti e che condizioneranno l’attività di Lega Serie A per i ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 21 gennaio 2021) Luigi Deha parlato della nomina di Paolo Dala presidente della LegaA e del tempo richiesto per accettare l’incarico Luigi De, rieletto nuovamente amministratore delegato della LegaA, a margine delle votazioni ha parlato della nuova nomina a presidente di Paolo Dale della richiesto di tempo per accettare l’incarico di quest’ultimo. «Forse dire spaventare è sbagliato, miche Paolo possa trovare le. Il punto centrale è che sarebbe un punto di arresto significativo per laA perdere il proprio presidente, appena rieletto, in un momento tanto delicato. Stiamo affrontando un periodo di scelte rilevanti e che condizioneranno l’attività di LegaA per i ...

sscalcionapoli1 : Lega Serie A, non cambiano presidente e AD: rieletti Dal Pino e De Siervo #SerieATIM - TuttoHellasVer1 : Lega Serie A - Rieletti Dal Pino e De Siervo - laZuck64 : RT @CalcioFinanza: #SerieA, Luigi #DeSiervo confermato amministratore delegato con 15 voti - laZuck64 : RT @CalcioFinanza: Lega #SerieA, eletti anche i nuovi consiglieri: esce l'amministratore delegato dell'Inter #Antonello - SportsbookBTC : Paolo Del Pino and Luigi De Siervo Confirmed as Heads of Serie A -