Primavera, l'Atalanta vince la Supercoppa, 3 - 1 alla Fiorentina (Di giovedì 21 gennaio 2021) BERGAMO - L' Atalanta si aggiudica, per il secondo anno consecutivo, la Supercoppa Primavera battendo la Fiorentina , stessa finalista della passata edizione. Al Gewiss Stadium i bergamaschi, ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 21 gennaio 2021) BERGAMO - L'si aggiudica, per il secondo anno consecutivo, labattendo la, stessa finalista della passata edizione. Al Gewiss Stadium i bergamaschi, ...

L'allenatore della Fiorentina Primavera Alberto Aquilani ha commentato così la sconfitta dei suoi ragazzi nella finale di Supercoppa persa 3-1 contro l'Atalanta: "Mi soffermo sul fatto che questi ...

Vorlicky: “Con la Fiorentina non è stato facile, ma abbiamo giocatori molto tecnici”

Il giovane calciatore nerazzurro: “Ci siamo preparati molto bene a questa Supercoppa e alla fine abbiamo segnato anche tre bei gol” Lukas Vorlicky, calciatore dell’Atalanta Primavera autore dell’1-3 ...

