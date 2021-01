Prende il Covid due volte | muore in Germania Il misterioso caso da analizzare

Leggi su instanews

(Di giovedì 21 gennaio 2021), si ammala due: ilinlancia l’allarme tra i medici (websource)in: un uomo è morto dopo che si è ammalato per la seconda volta di Coronavirus. La notizia arriva dalle autorità sanitarie tedesche ed è stata rilanciata dalla Bild. Si tratta del primodi questo tipo nel paese. Gli scienziati tedeschi sono al lavoro per capire cosa sia accaduto, in quanto si tratta di un precedente allarmante. L’uomo, residente nel land del Baden-Wuerrtemberg, aveva 73 anni. Si era ammalato dila prima volta nell’aprile del 2020 ed era riuscito a guarire: non aveva avuto sintomi gravi, ma ha comunque dovuto ricorrere al ricovero in ...