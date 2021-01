Pirlo come a Germania 2006: incontenibile esultanza post Supercoppa – FOTO (Di giovedì 21 gennaio 2021) Andrea Pirlo vince la Supercoppa, primo titolo da allenatore, e festeggia come a Berlino 2006 al Mondiale – FOTO Il primo trofeo da allenatore non si scorda mai. Andrea Pirlo vince la Supercoppa in panchina con la Juve e festeggia come fece nel 2006, con le braccia alzate correndo, sotto il cielo di Berlino, quando il rigore messo a segno da Grosso regalò agli azzurri il Mondiale. Due trofei differenti, due momenti e due storie diverse, ma una gioia unica: quella della vittoria. Andrea Pirlo after the full-time whistle. ? @ForumJuventus pic.twitter.com/whK7lKgVVV — Forza Juventus (@ForzaJuveEN) January 20, 2021 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 21 gennaio 2021) Andreavince la, primo titolo da allenatore, e festeggiaa Berlinoal Mondiale –Il primo trofeo da allenatore non si scorda mai. Andreavince lain panchina con la Juve e festeggiafece nel, con le braccia alzate correndo, sotto il cielo di Berlino, quando il rigore messo a segno da Grosso regalò agli azzurri il Mondiale. Due trofei differenti, due momenti e due storie diverse, ma una gioia unica: quella della vittoria. Andreaafter the full-time whistle. ? @ForumJuventus pic.twitter.com/whK7lKgVVV — Forza Juventus (@ForzaJuveEN) January 20, 2021 Leggi su Calcionews24.com

EzioGreggio : Juveeeeeeeeee! Come dice Giampiero Boniperti nel calcio vincere è l’unica cosa che conta! Alla @juventusfc la… - juventusfc : ?? @Pirlo_official: «E' un momento difficile, come ce ne sono tanti durante la stagione, ma abbiamo la possibilità d… - juventusfc : ?? Parola a @Pirlo_official: «Il @sscnapoli è una squadra forte, molto tecnica, che gioca la palla bene ed è veloce… - PiccoloDrago65 : Qualcuno ha il video di Mister #Pirlo che corre braccia al cielo come a Berlino? PS Copyright permettendo altriment… - lookatbald : RT @Soulblavk0: PIRLO HA INIZIATO A CORRERE COME A BERLINO 2006 STO MALE -

Ultime Notizie dalla rete : Pirlo come Pirlo come a Germania 2006: incontenibile esultanza post Supercoppa – FOTO Juventus News 24 Ascolti Tv: Ronaldo alza la Supercoppa, quasi 8 milioni su Rai1

Pirlo alza il primo trofeo in bianconero: la Supercoppa 2021. A regalargliela un esperto di finali: Cristiano Ronaldo, decisivo anche ieri sera contro il Napoli. Ma questa per lui non è una novità.

Pirlo come a Germania 2006: incontenibile esultanza post Supercoppa – FOTO

Andrea Pirlo vince la Supercoppa, primo titolo da allenatore, e festeggia come a Berlino 2006 al Mondiale – FOTO ...

Pirlo alza il primo trofeo in bianconero: la Supercoppa 2021. A regalargliela un esperto di finali: Cristiano Ronaldo, decisivo anche ieri sera contro il Napoli. Ma questa per lui non è una novità.Andrea Pirlo vince la Supercoppa, primo titolo da allenatore, e festeggia come a Berlino 2006 al Mondiale – FOTO ...