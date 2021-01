Pensioni scuola 2021, accordo con Ministero Istruzione: trasferimento domande all’Inps (Di giovedì 21 gennaio 2021) L’Ufficio centrale Estratto Conto dipendenti pubblici dell’Inps e le articolazioni territoriali del Ministero dell’Istruzione hanno siglato tre accordi sperimentali (un rinnovo per Roma e due accordi per Milano e Cagliari) per la digitalizzazione e il trasferimento all’Inps di una parte rilevante delle domande di riscatto, ricongiunzione e computo cd. "ante subentro". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 21 gennaio 2021) L’Ufficio centrale Estratto Conto dipendenti pubblici dell’Inps e le articolazioni territoriali deldell’hanno siglato tre accordi sperimentali (un rinnovo per Roma e due accordi per Milano e Cagliari) per la digitalizzazione e ildi una parte rilevante delledi riscatto, ricongiunzione e computo cd. "ante subentro". L'articolo .

cantacann : @val_nos @MFelici98 @mm58185186 @Luca_Gualtieri1 Il Giappone ha metà della nostra spesa pubblica e della spesa per… - parloamestessa : @vDoodoooooo @MastriTina @c0munque @francang1950 @aldotorchiaro @matteorenzi @Azione_it Tranqui che alla fine della… - dentroalvaso : @chepensatefa72 Ti sta antipatico ok anche a me ma bisogna intellettualmente onesti, si riferiva ai cinque stelle,… - massimo_rolli : @abbruzzella @MarioNGreco13 @Azione_it Non hanno mai parlato del numero eccessivo di piccole imprese in Italia e di… - claudiob1981 : @fattoquotidiano abbiate il coraggio di fare vere riforme e non vivacchiare di piccolo cabotaggio. riforma della gi… -