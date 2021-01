“Il pensiero piacevole era la morte” Francesca Cipriani choc | dietro il suo sorriso si nasconde una storia drammatica

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 21 gennaio 2021) L’opinionista delle trasmissioni di Barbara D’Urso nonché spalla di Andrea Pucci nella nuova edizione de ‘La Pupa e il Secchione’,, ha voluto confessarsi in un’intervista. Qui si è soffermata su degli aspetti celati troppo a lungo, ma che adesso ha avuto il coraggio di tirare fuori proprio per togliersi un brutto peso. Ha deciso di accettare di essere ascoltata dal settimanale ‘Vero Tv’ e i suoi fan, quando hanno letto le sue parole, quasi non riuscivano a crederci. Nonostante lei abbia sempre manifesto grande simpatia e sia amata proprio per quel suo carattere genuino e anche un po’ ingenuo, non ha vissuto sempre periodi felici. La vita le ha riservato anche problemi non di poco conto e in passato ha dovuto fare i conti con alcuni pensieri certamente non belli. Ha comunque toccato anche tematiche più leggere, infatti si è anche ...