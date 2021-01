Il ‘capolavoro’ di Renzi? A giugno elezioni anticipate, Salvini e Meloni ringraziano (Di giovedì 21 gennaio 2021) ROMA – “Renzi ha fatto un bel capolavoro, ci porterà ad elezioni anticipate per la gioia di Salvini e Meloni”, dice una fonte del Pd, che sta seguendo da vicino la crisi di governo nata dalla rottura di Italia Viva del senatore fiorentino. Ci sono pochissimi giorni per trovare subito la quindicina di senatori che mancano per rafforzare la maggioranza a Palazzo Madama. Sarebbe un primo importante segnale per scongiurare il voto anticipato. Ma oggi il barometro volge al peggio, la soluzione sembra non trovarsi. Leggi su dire (Di giovedì 21 gennaio 2021) ROMA – “Renzi ha fatto un bel capolavoro, ci porterà ad elezioni anticipate per la gioia di Salvini e Meloni”, dice una fonte del Pd, che sta seguendo da vicino la crisi di governo nata dalla rottura di Italia Viva del senatore fiorentino. Ci sono pochissimi giorni per trovare subito la quindicina di senatori che mancano per rafforzare la maggioranza a Palazzo Madama. Sarebbe un primo importante segnale per scongiurare il voto anticipato. Ma oggi il barometro volge al peggio, la soluzione sembra non trovarsi.

PetraccaMario : @fattoquotidiano Il generale #Renzi nel capolavoro di #Waterloo! - Nonha_stata : @braveshirts Io lo sapevo da quando avete venduto il Comte2 come un capolavoro, i fatti somo che Renzi non lo ha capito nessuno - sonospento : RT @Ice_Black: Quindi, ricapitolando, Renzi, che fece nascere il governo M5S-PD-IV-LEU per impedire a Salvini di prendere i 'pieni poteri'… - capand69 : RT @VittorioBanti: Politicamente, guardando solo all'aspetto *potere*, questo è stato un capolavoro di Matteo Renzi. Noi lo prondiamo in gi… - sabricappa : @lucianonobili Siete stati voi a fare questo capolavoro, su ordine del vostro padrone #Renzi. Ora ci si preoccupa… -