Governo: Carfagna, 'di salvezza nazionale è sola prospettiva patriottica' (Di giovedì 21 gennaio 2021) Roma, 21 gen. (Adnkronos) - “Hanno ragione Giovanni Toti e Luca Zaia. Nella drammatica crisi sanitaria ed economica che stiamo vivendo, con centinaia di morti al giorno, il piano vaccinale interrotto dalle inadempienze del fornitore, oltre un milione di posti di lavoro appesi a un filo e decine di crisi industriali aperte, risulta insensata l'alternativa proposta dalla politica agli italiani: o un governicchio sorretto da occasionali transfughi oppure elezioni anticipate". Lo dichiara Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia. "La sola prospettiva patriottica in questo momento - prosegue l'azzurra - sarebbe un Governo di salvezza nazionale, con una guida autorevole e un sostegno largo, nel quale tutti remino nella stessa direzione. E' una ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 21 gennaio 2021) Roma, 21 gen. (Adnkronos) - “Hanno ragione Giovanni Toti e Luca Zaia. Nella drammatica crisi sanitaria ed economica che stiamo vivendo, con centinaia di morti al giorno, il piano vaccinale interrotto dalle inadempienze del fornitore, oltre un milione di posti di lavoro appesi a un filo e decine di crisi industriali aperte, risulta insensata l'alternativa proposta dalla politica agli italiani: o un governicchio sorretto da occasionali transfughi oppure elezioni anticipate". Lo dichiara Mara, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia. "Lain questo momento - prosegue l'azzurra - sarebbe undi, con una guida autorevole e un sostegno largo, nel quale tutti remino nella stessa direzione. E' una ...

Governo in bilico, tutte gli scenari Una settimana per il nuovo gruppo

Mercoledì la prima sfida, con il voto sulla relazione d Bonafede. Il ruolo di Tabacci e i dubbi sull’Udc di Cesa, appena indagato. Conte tentenna. Possibili rinforzi da FI ...

