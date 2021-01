Azzolina non vuole chiamarla “maturità light”, ma a viale Trastevere brancolano nel buio (Di giovedì 21 gennaio 2021) La maturità del 2021 sarà una maturità light come uno yogurt della pubblicità di Beppe Grillo. All’epoca della ministra Lucia Azzolina anche le definizioni sono coniate secondo gli standard culturali di riferimento. E quello della ministra pentastellata non va oltre gli slogan del fondatore del Movimento 5 Stelle. Da parte sua, la Azzolina promette rigore che finora nessuno ha ancora visto a viale Trastevere. Sarà “un esame serio e non light, anche se ancora non è stata decisa la modalità di svolgimento”. Così la ministra dell’ Istruzione, a margine di una visita alla scuola superiore Gobetti-Volta di Bagno a Ripoli (Firenze). maturità light, come lo yogurt di Grillo A viale ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 21 gennaio 2021) Ladel 2021 sarà unacome uno yogurt della pubblicità di Beppe Grillo. All’epoca della ministra Luciaanche le definizioni sono coniate secondo gli standard culturali di riferimento. E quello della ministra pentastellata non va oltre gli slogan del fondatore del Movimento 5 Stelle. Da parte sua, lapromette rigore che finora nessuno ha ancora visto a. Sarà “un esame serio e non, anche se ancora non è stata decisa la modalità di svolgimento”. Così la ministra dell’ Istruzione, a margine di una visita alla scuola superiore Gobetti-Volta di Bagno a Ripoli (Firenze)., come lo yogurt di Grillo A...

matteosalvinimi : #Salvini: Non può Speranza dire 'Tutti a casa' mentre Azzolina dice 'Tutti a scuola'. Si mettano d'accordo almeno t… - ilriformista : Sembra una barzelletta ma non lo è. Esperti convocati 24 ore prima del ritorno in classe confermano riapertura… - FrancescoSamma2 : @matteosalvinimi Il ministro Azzolina è il simbolo vivente di questo Governo: non lo vuole quasi nessuno, ma in qua… - kalyaMail : RT @matteosalvinimi: Attenzione. Azzolina oggi: “Io sono a lavorare h24... ho già la giornata abbastanza impegnata... i banchi con le rotel… - SecolodItalia1 : Azzolina non vuole chiamarla “maturità light”, ma a viale Trastevere brancolano nel buio -