UnoMattina, Alan Friedman senza ritegno: «Melania escort di Donald Trump» – Video (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Alan Fridman, UnoMattina “Trump si mette in aereo e va con la sua escort, sua moglie, in Florida“. Le parole pronunciate stamane da Alan Friedman ad Uno Mattina non necessitano di particolari interpretazioni. Su Rai1, nel giorno dell’insediamento del nuovo Presidente Usa Joe Biden, il pubblico ha potuto ascoltare l’offesa del giornalista americano all’ex first lady. #UnoMattina, Alan Friedman senza ritegno: “Melania escort di Donald Trump”. Rai1. Servizio pubblico pic.twitter.com/2lkRLNyR0d — Marco Leardi ? (@marcoleardi) January 20, 2021 La definizione di escort attribuita alla moglie di Donald ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 20 gennaio 2021)Fridman,si mette in aereo e va con la sua, sua moglie, in Florida“. Le parole pronunciate stamane daad Uno Mattina non necessitano di particolari interpretazioni. Su Rai1, nel giorno dell’insediamento del nuovo Presidente Usa Joe Biden, il pubblico ha potuto ascoltare l’offesa del giornalista americano all’ex first lady. #: “di”. Rai1. Servizio pubblico pic.twitter.com/2lkRLNyR0d — Marco Leardi ? (@marcoleardi) January 20, 2021 La definizione diattribuita alla moglie di...

PaoloScorpio : RT @GiusCandela: Questa mattina Alan Friedman ha dato della escort in diretta a Melania Trump. Molto grave e irrispettoso, non degno del se… - Flower91046311 : RT @GiusCandela: Questa mattina Alan Friedman ha dato della escort in diretta a Melania Trump. Molto grave e irrispettoso, non degno del se… - marcoleardi : #UnoMattina, Alan Friedman senza ritegno: 'Melania escort di Donald Trump'. Rai1. Servizio pubblico - Esterin62237737 : RT @GiusCandela: Questa mattina Alan Friedman ha dato della escort in diretta a Melania Trump. Molto grave e irrispettoso, non degno del se… - GabrieleCarrer : RT @GiusCandela: Questa mattina Alan Friedman ha dato della escort in diretta a Melania Trump. Molto grave e irrispettoso, non degno del se… -

Ultime Notizie dalla rete : UnoMattina Alan UnoMattina, Alan Friedman senza ritegno: «Melania escort di Donald Trump» DavideMaggio.it UnoMattina, Alan Friedman senza ritegno: «Melania escort di Donald Trump»

“Trump si mette in aereo e va con la sua escort, sua moglie, in Florida“. Le parole pronunciate stamane da Alan Friedman ad Uno Mattina non necessitano di particolari interpre ...

La pessima uscita del politologo americano in diretta su Rai 1

Questi i momenti in cui Friedman pronuncia quelle parole, con il sottofondo di risate che arrivano dallo studio di Unomattina, su Rai1. Alan Friedman chiama escort Melania Trump. E i sinistri ridono.

“Trump si mette in aereo e va con la sua escort, sua moglie, in Florida“. Le parole pronunciate stamane da Alan Friedman ad Uno Mattina non necessitano di particolari interpre ...Questi i momenti in cui Friedman pronuncia quelle parole, con il sottofondo di risate che arrivano dallo studio di Unomattina, su Rai1. Alan Friedman chiama escort Melania Trump. E i sinistri ridono.