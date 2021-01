Supercoppa Italiana | questa sera si affronteranno Juventus e Napoli

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Nonostante un passato che per molto tempo li ha visti compagni di squadra al Milan,Pirlo e Gattuso siper aggiudicarsi un trofeo che, nel bel mezzo di una stagione fatta di ...

SerieA : 1 settembre 1990: la prima Supercoppa Italiana vinta dal @sscnapoli ?? Ad alzarla Diego Armando Maradona! ??… - 433 : Supercoppa Italiana: @sscnapoli or @juventusfc? ?????? - sscnapoli : ?? | I convocati di #JuveNapoli ?? - delinquentweet : Nomi importanti nella classifica dei migliori marcatori della storia della Supercoppa Italiana. - lutfisane : RT @433: Supercoppa Italiana: @sscnapoli or @juventusfc? ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Supercoppa Italiana

Ciro Ferrara, ex difensore di Napoli e Juventus, oggi al Policlinico di Modena per un'iniziativa a favore dei bimbi ricoverati, parla della finale di Supercoppa italiana che questa sera si ...La Juventus ha il record di Supercoppe vinte (8), ma anche di perse: 7, come le infelici finali di Coppa Campioni. Il tecnico bianconero ha l’occasione di riscattare il ko di San Siro. Andrea Pirlo, d ...