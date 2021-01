Lutto per Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli: le loro parole (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Un Lutto colpisce tutto il team di Avanti un altro e soprattutto Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli. La coppia deve dire addio a Eliana, membro del team da molti anni, e lo fa anche sui social con due messaggi pieni di ricordi e di affetto. Le parole di Paolo Bonolis Poche parole quelle di Paolo Bonolis dedicate ad Eliana su Instagram, ma che descrivono benissimo tutto l’affetto sviluppato in questi anni: “Non so dove sei adesso, di sicuro sempre nel mio cuore“, scrive il conduttore, “Grazie Eliana“. Poi una foto di Eliana, sorridente, con dei fiori. Il messaggio di Sonia Bruganelli “E adesso…?“, comincia così il messaggio di Sonia ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Uncolpisce tutto il team di Avanti un altro e soprattutto. La coppia deve dire addio a Eliana, membro del team da molti anni, e lo fa anche sui social con due messaggi pieni di ricordi e di affetto. LediPochequelle didedicate ad Eliana su Instagram, ma che descrivono benissimo tutto l’affetto sviluppato in questi anni: “Non so dove sei adesso, di sicuro sempre nel mio cuore“, scrive il conduttore, “Grazie Eliana“. Poi una foto di Eliana, sorridente, con dei fiori. Il messaggio di“E adesso…?“, comincia così il messaggio di...

Un lutto colpisce tutto il team di Avanti un altro e soprattutto Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli. La coppia deve dire addio a Eliana, membro del team da molti anni, e lo fa anche ...

Lutto a San Salvo per la scomparsa dell’imprenditore Nicola D’Addario

È morto a 64 anni Nicola D'Addario, noto imprenditore nel campo della gastronomia. Originario di Carpineto Sinello, con i fratelli Nando e Paolo aveva fondato la fortunata attività di famiglia Da.Ca., ...

