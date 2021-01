LIVE Galatasaray-Dinamo Sassari 81-92, Champions League basket in DIRETTA: i sardi espugnano Istanbul qualificandosi alla seconda fase. Decisivo Spissu (Di mercoledì 20 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie per essere rimasti con noi durante tutto l’arco di questa DIRETTA LIVE. Buon proseguimento di serata con OA Sport! I top scorer del matchGalatasaray: Macon con 23 puntiDinamo Sassari: Spissu con 23 punti FINISCE QUI: Galatasaray-Dinamo Sassari 81-92. La Dinamo vince a Istanbul e si qualifica alla seconda fase della basketball Champions League. 81-92 Hunter e Katic: botta e risposta che si conclude a venti secondi dalla fine con un canestro a testa. 79-90 Hunter, va a segno anche lui dall’arco con una ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGrazie per essere rimasti con noi durante tutto l’arco di questa. Buon proseguimento di serata con OA Sport! I top scorer del match: Macon con 23 punticon 23 punti FINISCE QUI:81-92. Lavince ae si qualificadellaball. 81-92 Hunter e Katic: botta e risposta che si conclude a venti secondi dfine con un canestro a testa. 79-90 Hunter, va a segno anche lui dall’arco con una ...

