Liliana Segre risponde a Salvini | «I senatori non muoiono mai? Grazie | ho 90 anni e sono molto scaramantica»

Dopo aver votato la fiducia in Senato, Liliana Segre, uscita da Palazzo Madama, ha commentato le parole infelici di Matteo Salvini sui senatori a vita «che non muoiono mai o muoiono troppo tardi». Una citazione che il leader del Carroccio ha ribadito di aver preso da Beppe Grillo e a cui Segre ha risposto: «Cosa mi ha detto Salvini? Niente, che sui senatori a vita riportava delle parole di Grillo. Quindi ha insistito dicendo che i senatori a vita non muoiono mai. Io sono molto scaramantica, ho 90 anni. Quindi: Grazie».

