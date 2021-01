Il “modello svedese” che dimostra che Conte può governare senza maggioranza assoluta

Leggi su nextquotidiano

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) La prima reazione dell’opposizione quando Giuseppenon è riuscito a raccogliere lain Senato durante il voto di fiducia è stata l’esultanza. Matteo Renzi soddisfatto ha commentato: «Dovevano asfaltarci,non hanno la». Giorgia Meloni ha invocato il Presidente della Repubblica: “Dobbiamo chiedere un colloquio con Mattarella. Non credo che il presidente chiuderà un occhio”. Matteo Salvini, col suo proverbiale aplomb britannico, ha parlato direttamente di “schifezza”. Eppure anche in Europa in questo momento ci sono altri paesi in cui i rispettivi governi hanno delle maggioranze risicate. E vanno avantiproblemi. Il primo esempio è quello del Portogallo. Il governo presieduto da Antonio Costa, in carica dal 26 ottobre 2019, si è insediato dopo la vittoria del ...