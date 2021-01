App Immuni, attenzione al fake: il sito scarica un virus (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Un altro allarme legato alla questione riguardante all’app Immuni: il sito scarica un virus che potrebbe essere davvero letale nel campo informatico. Al tema Covid-19, da tempo ormai, sono legate… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Un altro allarme legato alla questione riguardante all’app: ilunche potrebbe essere davvero letale nel campo informatico. Al tema Covid-19, da tempo ormai, sono legate… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it.

Agenzia_Ansa : Sito #fake dell'app #Immuni fa scaricare virus informatico. Allarme Cert-Agid per il malware Alien, mira a conti co… - immuni_app : ?? Come per #Covid19, anche con i virus informatici bisogna fare molta attenzione. Diffidate dai siti che imitano il… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Sito #fake dell'app #Immuni fa scaricare virus informatico. Allarme Cert-Agid per il malware Alien, mira a conti correnti… - Akiro75 : L'#app #immuni che a mezzanotte e trentacinque manda una notifica per ricordarti che non è attiva. Anche no. :-\ - filoage : Un falso sito dell'app Immuni fa scaricare un virus informatico -