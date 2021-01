Vaccino: Italia pronta ad azioni legali contro Pfizer (Di mercoledì 20 gennaio 2021) AGI - L'Italia è pronta a intraprendere "nei prossimi giorni" un'azione legale contro Pfizer per il rallentamento nella consegna dei vaccini. Lo annuncia in una nota il commissario straordinario per l'emergenza Covid, Domenico Arcuri. "Ho ricevuto una unanime solidarieta' da parte di tutti i presidenti delle regioni e delle province autonome del nostro paese nel corso della riunione appena conclusa alla presenza dei ministri Speranza e Boccia. La tutela della salute dei cittadini Italiani non è una questione negoziabile. La campagna vaccinale non puo' essere rallentata, tantomeno per le somministrazioni delle seconde dosi ai tanti Italiani a cui è stata già somministrata la prima", afferma Arcuri. "Purtroppo", aggiunge, "l'esito delle interlocuzioni anche odierne con ... Leggi su agi (Di mercoledì 20 gennaio 2021) AGI - L'a intraprendere "nei prossimi giorni" un'azione legaleper il rallentamento nella consegna dei vaccini. Lo annuncia in una nota il commissario straordinario per l'emergenza Covid, Domenico Arcuri. "Ho ricevuto una unanime solidarieta' da parte di tutti i presidenti delle regioni e delle province autonome del nostro paese nel corso della riunione appena conclusa alla presenza dei ministri Speranza e Boccia. La tutela della salute dei cittadinini non è una questione negoziabile. La campagna vaccinale non puo' essere rallentata, tantomeno per le somministrdelle seconde dosi ai tantini a cui è stata già somministrata la prima", afferma Arcuri. "Purtroppo", aggiunge, "l'esito delle interlocuzioni anche odierne con ...

robersperanza : Tutti hanno diritto al vaccino indipendentemente dalla ricchezza del territorio in cui vivono. In Italia la salute… - pfmajorino : Che poi se in Europa facessero col vaccino come vuole fare #LetiziaMoratti in Italia non è che le cose ci andrebber… - you_trend : ? #Coronavirus, dosi di vaccino somministrate fino alle 17 di oggi in Italia: 1.197.913 Variazione rispetto alle 1… - Agenzia_Italia : Vaccino: Italia pronta ad azioni legali contro Pfizer - sulsitodisimone : Vaccino: Italia pronta ad azioni legali contro Pfizer -